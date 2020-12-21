Треть россиян потеряли часть доходов в 2020 году

Треть российских работников в 2020 году потеряли часть своего дохода. Более 15% опрошенных заявили, что лишились одной пятой своего заработка.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays, в конце 2019 года о сокращении своих доходов сообщали только 7% участников исследования. В этом году части заработка лишились 32% респондентов, из которых 15% потеряли более 21% доходов, у 8% они упали на 11-20%, а еще у 9% – на 5-10%.

19% заявили, что уволились по собственному желанию, а еще 18% рассказали о сокращении зарплат, а порядка 14% – об уменьшении премии на работе.