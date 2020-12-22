Томенко поздравил тружеников энергетической отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили тружеников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником, который в России ежегодно отмечают 22 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте региона.
В своем поздравлении политики отметили, что развитая энергосистема – обязательное условие для эффективной работы предприятий промышленности, коммунальной инфраструктуры, транспорта, связи, а также учреждений социальной сферы.
"За последнее десятилетие инвестиции в энергетическую сферу Алтайского края превысили 50 миллиардов рублей. Это позволило практически полностью решить проблему дефицита энергии. Ежегодно реализуются крупные и локальные проекты, модернизируется оборудование, строятся новые линии, подстанции и котельные. Полностью изменена система теплоснабжения Рубцовска. Ведется работа по реконструкции теплового хозяйства Барнаула", – говорится в сообщении.
Томенко и Романенко поблагодарили работников и ветеранов отрасли за профессионализм и высокую ответственность, а также за огромный вклад в развитие экономики родного края. Они пожелали здоровья, успехов, семейного тепла и безаварийной работы.
Комментарии
Они сами себя поздравляют каждый день подарками из нашего кармана.
Глядя на это фото вспоминается строчка из детского стихотворения "Мы с Тамарой ходим парой"....Спасибо товарисчи. Кто празднику рад тот пьян с утра.
В нашем поселке (район) три энергетические контры занимаются сбором денег (за потребление эл. энергии), но нет ни одной, что оказывает услуги населению по ремонту напр. сети от счетчика к розетке . теперь это заботы потребителя - "ищите знакомого электрика"
радость на лицах после ТРАДИЦИОННОГО ПОВЫШЕНИЯ тарифов в 2021 году
ЖКХ Газ Проезд - вперед в Госсовет
подпись к фото - "Жизнь удалась!"
22.12.2020 10:39
- гость -
подпись к фото - "Жизнь удалась!"
Не совсем так. Скорее - "Лучшее, конечно, впереди!"
а то, еще одна атомная бомба заложенная Владимиром Ильичем Лениным)))
«Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны» (с)