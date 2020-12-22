Томенко поздравил тружеников энергетической отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили тружеников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником, который в России ежегодно отмечают 22 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте региона.

В своем поздравлении политики отметили, что развитая энергосистема – обязательное условие для эффективной работы предприятий промышленности, коммунальной инфраструктуры, транспорта, связи, а также учреждений социальной сферы.

"За последнее десятилетие инвестиции в энергетическую сферу Алтайского края превысили 50 миллиардов рублей. Это позволило практически полностью решить проблему дефицита энергии. Ежегодно реализуются крупные и локальные проекты, модернизируется оборудование, строятся новые линии, подстанции и котельные. Полностью изменена система теплоснабжения Рубцовска. Ведется работа по реконструкции теплового хозяйства Барнаула", – говорится в сообщении.

Томенко и Романенко поблагодарили работников и ветеранов отрасли за профессионализм и высокую ответственность, а также за огромный вклад в развитие экономики родного края. Они пожелали здоровья, успехов, семейного тепла и безаварийной работы.