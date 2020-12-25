Больше 100 единиц техники чистят улицы Барнаула днем 25 декабря

До 107 единиц техники задействуют на уборке дорог Барнаула от снега днем 25 декабря, 35 из которых привлекут для работы от сторонних организаций. Тротуары, подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши очищают 144 рабочих.

Как пишет пресс-центр мэрии, в ночь с 24 на 25 декабря силами МБУ "Автодорстрой" с дорог краевой столицы убрали более 6,5 тысячи кубометров снега. Для обеспечения безопасного движения автотранспорта проезжую часть обработали противогололедными материалами – прошедшей ночью для этих целей потребовалось 177 тонн песчано-соляной смеси.

Снег вывозили с проспектов Ленина, Социалистического, Сибирского, площади Победы, участков улиц Юрина, Бехтерева, Полярной, Матросова, Максима Горького, Партизанской и других.

МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и по возможности отказываться от использования личного транспорта.