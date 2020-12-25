Самолет Ту-204 Лейпциг – Москва совершит аварийную посадку из-за отказа автопилота

Самолет Ту-204 Лейпциг – Москва готовится к аварийной посадке на запасной аэродром в Нижнем Новгороде. По данным "Интерфакса" из информированного источника, у воздушного судна отказал автопилот.
Как пишет агентство со ссылкой на данные сайта Flighradar24, самолет уже сделал несколько кругов над аэропортом Шереметьево, однако на посадку пока не зашел. Сейчас борт набирает высоту и направляется в Нижний Новгород.
Как ранее сообщил amic.ru, следователи проводят проверку по факту инцидента с грузовым самолетом Boeing-747-800, который должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Чжанчжоу, но дважды вернулся из-за срабатывания датчика, сигнализирующего о неисправности.
Комментарии
а что за авиакомпания? Red Wings сейчас в своем парке не имеет ни одного Ту-204
а ну все я понял. это грузовой самолет)
круто на руках без автопилота заставить экипаж лететь в Нижний, ближе негде чтоли посадить
Кхе-кхе... Где Ляйпцих, где Москва и где Нижний? Как-то вообще не по пути...
25.12.2020 15:05
- гость -
Как то менее 400 км. Вот ведь изверги! Полчаса лету на руках это жестко!
Чё запереживали специалисты диванные про руки
Они по 2ГИС летят
25.12.2020 16:29
- гость -
При чем тут дубль ГИС?
Долетел и сел.