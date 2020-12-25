Самолет Ту-204 Лейпциг – Москва совершит аварийную посадку из-за отказа автопилота

Самолет Ту-204 Лейпциг – Москва готовится к аварийной посадке на запасной аэродром в Нижнем Новгороде. По данным "Интерфакса" из информированного источника, у воздушного судна отказал автопилот.

Как пишет агентство со ссылкой на данные сайта Flighradar24, самолет уже сделал несколько кругов над аэропортом Шереметьево, однако на посадку пока не зашел. Сейчас борт набирает высоту и направляется в Нижний Новгород.

Как ранее сообщил amic.ru, следователи проводят проверку по факту инцидента с грузовым самолетом Boeing-747-800, который должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Чжанчжоу, но дважды вернулся из-за срабатывания датчика, сигнализирующего о неисправности.