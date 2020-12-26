Ученые назвали главную опасность британского штамма COVID-19

Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса несет с собой рост смертности. К такому выводу пришли исследователи из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, пишет Medical Xpress.

Как отмечается, новый штамм заразнее изначального в среднем на 56%. По прогнозам ученых, в 2021 году это приведет к росту заполняемости больниц из-за новых пациентов и, соответственно, увеличенной смертности. При этом избежать такого сценария не получится, даже если будут сохранены многоуровневые ограничения.

Ранее ученые выявили в Великобритании новый вариант коронавируса, который распространяется гораздо быстрее прежнего. На текущий момент почти полсотни государств приостановили транспортное сообщение с королевством.