Алтайский биатлонист выступит за сборную России на январских этапах Кубка IBU

28 декабря в Ижевске завершились мужская часть чемпионата и Кубка России по биатлону. По итогам состязаний определился состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов попал в резерв национальной команды для участия в январском этапе Кубка IBU.

"Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе 8-10 и 13-17 января, два первых этапа Кубка IBU – в немецком Арбере (14-17 и 20-23 января)", – пишет "Алтайский спорт".

В состав сборной России для участия в этапе Кубка IBU вошли: Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.

Ранее amic.ru писал о том, что алтайский конькобежец Виктор Муштаков выступит на первых международных соревнованиях в 2021 году.