Metacritic назвал худшие фильмы и телешоу 2020 года

Агрегатор Metacritic опубликовал список худших проектов кинематографа за 2020 год. Худшим фильмом признали картину "Королева реальности!", которая набрала всего семь баллов из ста.

Второй место занял фильм "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" (11 из 100), а на третьем – картина "Выбивая долги" с Шайей Лабафом.

Также в список неудачных фильмов пропало "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни – младшим в главной роли, "Птица в клетке. Заражение" и "Вечность между нами". Все эти картины набрали по 27 баллов.

Ранее amic.ru публиковал список лучших фильмов 2020 года по версии кинокритика Антона Долина.