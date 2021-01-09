Масштабная реконструкция аэропорта Горно-Алтайска начнется в 2021 году

Аэропорт Горно-Алтайска в 2021 году ждет реконструкция терминала, после которой его площади возрастут практически вдвое. Изначально работы должны были начаться только через несколько лет, но руководству республики удалось найти средства на ремонт аэропорта уже сейчас, сообщает "Сибнет".

По словам директора аэропорта Сергея Круглова, в пик летнего сезона здесь обслуживали по три утренних и два вечерних рейса до Москвы в сутки, а помимо них еще рейсы в Санкт-Петербург, Омск, Казань, Новосибирск, Белокуриху. Летали самолеты и по внутренним направлениям – в Кош-Агач и Усть-Коксу.

"Собственник принял решение. В проект по реконструкции вкладывается 400 миллионов рублей. Проектирование оплачивает аэропорт из своих средств, его мы планируем закончить в апреле, далее – главгосэкспертиза, и в мае фактически начнем работу", – сказал Сергей Круглов.

Согласно графику, аэровокзальный комплекс в новом виде заработает уже в 2022 году. Также власти региона совместно с собственниками и руководством предприятия ведут работу по приданию аэропорту статусу международного. На это требуется 2,7 миллиарда рублей.

В этом году главные воздушные ворота Республики Алтай отмечают десятилетие возобновления работы после масштабной реконструкции, которая позволила аэропорту принимать среднемагистральные самолеты.

Отметим, что в настоящее время правительство Алтайского края ведет переговоры о продаже части акций барнаульского аэропорта имени Германа Титова предприятию "Новапорт". Сумма сделки может достигать сотни миллионов рублей. После продажи аэропорт ждет масштабная реконструкция со строительством нового международного терминала.