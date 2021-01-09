Дзюба предложил барнаульскому футболисту сыграть Фредди Крюгера в фильме ужасов

Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением, кто из футболистов сборной России мог бы стать актером.

Так, воспитанник барнаульского "Динамо", а ныне игрок московского "Спартака" Александр Соболев вместе с вратарем "Зенита" Андреем Луневым, согласно мнению Дзюбы, могли бы сняться в "Кошмарах на улице Вязов".

"Вместо Фредди Крюгера спокойненько эти два парня могли бы", – передает пресс-служба сборной слова Артема.

"Ну пусть будет Федя Кудряшов из-за своей внешности. Он такой брутальный, Стэтхэм на минималках. Кто у нас еще? Юрий Жирков, я думаю, мог бы. Валентиныч мог бы спокойно сыграть панфиловца в окопах, бросающегося на танки немецкие. Я думаю, ему было бы это интересно", – сказал Дзюба.

Другой полузащитник сборной, Роман Зобнин, пошутил, что именно Александр Соболев мог бы в теории стать хорошим актером, из-за того что "умеет картинно падать на поле".

Как уже неоднократно сообщал amic.ru, Соболев – воспитанник барнаульского футбола. Также выступал за томскую "Томь" и красноярский "Енисей". Сейчас игрок принадлежит "Крыльям Советов" из Самары, однако с нынешней зимы выступает на правах аренды за московский "Спартак".







