Почти 2,5 тысячи обращений жителей Алтайского края обработал ЦУР за полтора месяца

Центр управления регионом (ЦУР) Алтайского края меньше чем за полтора месяца работы отреагировал почти на 2,5 тысячи обращений в социальных сетях.

Как пишет "Катунь 24", лидируют вопросы по теме дорог (447), медицины (437), соцобслуживания (339), коронавируса (274) и ЖКХ (261). Чаще всего информация о ситуациях, которые требуют незамедлительного решения, поступала от жителей Барнаула, Бийска, Заринска, Рубцовска и Змеиногорского района.

Так, ЦУР помог решить вопросы с нормализацией отопления в домах на улицах Короленко и Молодежной в Барнауле, организацией школьного питания для детей из многодетной семьи в Новоалтайске, а также принять решения по большому количеству обращений, связанных с лечением от коронавируса.