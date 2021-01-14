Депутаты Госдумы хотят удвоить господдержку бедных регионов

Депутаты Госдумы предложили удвоить число регионов с невысокими экономическими показателями, которые получают дополнительное финансирование на реализацию индивидуальной программы развития, сообщает ТАСС.

"Мы зафиксировали, что в 2021 году мы будем добиваться увеличения количества регионов до 20", – подчеркнул первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрей Исаев.

По его словам, в 2021 году из федерального бюджета направят почти 800 млрд рублей на сбалансирование бюджетов регионов.

Как ранее писал amic.ru, правительство РФ выделило 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Алтайский край вошел в их число. Там же Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

Основная цель индивидуальной программы развития региона – поддержка экономики и повышение благосостояния населения. Согласно программе, за пять лет Алтайский край получит пять миллиардов рублей из федерального бюджета.