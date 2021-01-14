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Новости

Томенко проинформировали о проверке из-за смерти ребенка в ЦРБ

, ИА "Амител"
Расследование находится на контроле главы регионального Минздрава
Фото: @regina_goloshybova

Фото: @regina_goloshybova

Обстоятельства смерти годовалой девочки в Советской ЦРБ по поручению главы Минздрава Алтайского края предварительно рассмотрели профильные специалисты.

"Из больницы изъяли медицинские документы, в которых зафиксированы действия медиков. По имеющейся информации, лечение было согласовано с главными специалистами края, у врачей Советской ЦРБ есть необходимый опыт, – рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края. – Проверка правильности оказания медпомощи продолжается. После судебной медэкспертизы будет дано заключение. Работа находится на контроле министра, губернатор информирован".

Ранее amic.ru писал, что по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стало повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены, уточнили следователи.

Мать погибшего ребенка возмущена, что медики, оказывавшие медпомощь девочке, продолжают работать.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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