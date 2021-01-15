Глава ЦИК Памфилова сменила WhatsApp на Telegram

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отказалась от мессенджера WhatsApp и перешла в Telegram. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

"Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно – никаких "команд" от кого бы то ни было мне не поступало", – приводит ЦИК комментарий Памфиловой.

Отметим, что пользователи начали массово уходить из WhatsApp после объявления об изменении политики конфиденциальности. В начале января руководство сервиса заявило, что приложение будет отправлять данные пользователей в Facebook. При этом отказаться от новых условий нельзя: в противном случае придется отказаться и от использования мессенджером.