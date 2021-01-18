Понедельник, 18 Январь, 14:44

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,55
€ 89,25
-2°


3568209 +0
Обь
-11см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2021 Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива"
Новости

Официально не работаю: где занять денег без справки о доходах

, ИА "Амител"
В МФО даже безработный может получить кредит в полмиллиона рублей
Фото: creditmashine.ru

Фото: creditmashine.ru

Около 25 миллионов человек в России работают неофициально, сообщает Regnum. У них нет основных документов, подтверждающих доход, таких как справка 2-НДФЛ. А она является одним из главных условий для получения кредита. 

При этом официальный доход часто не отображает реальное финансовое положение заемщиков. Но большинство банков не станут рассматривать другие источники, какими бы прибыльными они ни были. В отличие от микрофинансовых организаций.

МФО не требуют справок с места работы. Кроме того, там можно не только "занять до зарплаты", но и получить довольно крупную сумму – до 500 тысяч рублей наличными.

Если потенциальный клиент работает неофициально, это не станет проблемой при оформлении микрозайма. Иногда микрофинансовые организации могут запросить информацию о работодателе, например, или его контактные данные для проверки достоверности данных клиента. Рассматривают и другие источники дохода заемщика – пенсии, стипендии и пособия, прибыль от сдачи в аренду недвижимости или другого имущества. Именно поэтому в МФО получить заем могут даже безработные.

Как получить деньги?

Стоит отметить, что условия получения микрозайма могут отличаться в зависимости от суммы и варианта кредитования. Кстати, если заемщик все-таки предоставит официальную справку с места работы, это может повысить шансы на одобрение: например, в случае если у клиента были просрочки. Но даже с плохой кредитной историей и без официального трудоустройства можно выгодно взять в долг крупную сумму.

Например, для собственников автомобилей отличным решением станет заем под залог ПТС. Все, что потребуется для его оформления – паспорт заемщика и паспорт транспортного средства.  

Если заявку одобрят, клиент может получить до 500 тысяч рублей наличными по выгодной процентной ставке. При этом машина останется у владельца. Это удобнее и выгоднее, чем срочно продавать авто, часто на невыгодных для себя условиях.

Но прежде чем подавать заявку, следует внимательно изучить рынок МФО и выбрать компанию с хорошей репутацией, входящую в реестр ЦБ РФ. Например, в Барнауле услуги займов под залог ПТС предоставляет финансовая группа "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации о мире финансов, займах и кредитах или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

Офис финансовой группы "Содействие":
ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)
тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
график работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00 
Сайт
"ВКонтакте"
Facebook
"Одноклассники"
Instagram
Twitter

Материалы по теме

ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юрлица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на январь 2021 года.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
14:40
Алтайский рецидивист ограбил пенсионерку ради конфет, мяса и мороженого 0
14:28
Барнаульский пляж открестился от купели 0
14:16
Министр спорта России посетит Алтайский край 0
14:05
Крещенских морозов в Алтайском крае в январе-2021 не будет 0
13:53
"Близки к точке кипения". Как барнаульцы могут спасти Речной вокзал от жилой застройки 12
13:41
Врач оценил риски заражения COVID-19 во время купания на Крещение 0
13:30
В Бийске судят заявившего о "рейдерском захвате" экс-директора завода 0
13:17
Автомобиль встал на "лоб" в результате ДТП на Алтае 1
13:03
Число случаев коронавируса в мире перевалило за 95 миллионов 0
12:51
Готовый "лимузинный" бизнес продают в Барнауле за 27 млн рублей 6
12:39
Эксперт назвал пять продуктов, которые помогают похудеть 3
12:27
Виктор Томенко поручил проверить Советскую ЦРБ после гибели ребенка в реанимации 5
12:15
Официально не работаю: где занять денег без справки о доходах 0
12:04
Следственный комитет хочет ужесточить уголовную ответственность для физлиц 3
11:52
"Это какой-то магизм". Самый известный батюшка Барнаула о соцсетях, рок-музыке и вере 7
11:38
Навального задержали. В чем его обвиняют и зачем он вообще сам полетел в Россию? 53
11:25
Школу и три детских сада открыли в Барнауле в 2021 году 1
11:12
Стоимость проезда в столице Алтая вырастет с 1 февраля 6
11:01
В Алтайском крае стартует проект "Культурные сезоны" 1
10:55
12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
10:40
Одна купель и два крестных хода. Как пройдет Крещение в Барнауле 3
10:28
29 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
10:15
Карьера в гору. Как за несколько месяцев стать востребованным специалистом 0
10:02
Барнаульцам ограничат водоснабжение из-за коммунальной аварии 1
09:53
Житель Алтайского края перевел деньги на "безопасный счет" и лишился 235 тысяч рублей 0
09:39
Режиссер "Последнего богатыря" снимает триллер в Горном Алтае 2
09:27
В Барнауле открыли движение транспорта по площади Сахарова 2
09:15
Что нельзя делать в Крещенский сочельник и как гадать на суженого 2
09:03
Доктор Мясников сообщил "плохие новости" лысеющим людям 2
08:48
"Вот это море тут". В Барнауле затопило улицу Малахова 6
08:33
13 человек получили паралич лицевых нервов после вакцинации от коронавируса 16
08:18
Приходя, не гасите свет: кому и почему выгоден формальный суд БСК и мэрии Барнаула 13
08:07
Навального задержали в Москве, и России снова грозят санкциями 112
07:45
Сибиряк получил реальный срок за то, что заразил ВИЧ двух жен и их дочерей 5
07:29
Какао оказывает полезное влияние на работу мозга 1
07:07
Жительница Барнаула пожаловалась на кондуктора, который оскорблял пассажиров автобуса 10
06:49
Два человека погибли в результате аварии на трассе Барнаул – Новосибирск 6
06:27
Гран-при "Кинотавра" могут назвать в честь Бориса Грачевского 0
06:05
До +3 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 января 0
23:33
Такой день. Холод в сельской больнице и жесткое ДТП в центре Барнаула 0
22:39
Российский врач спас ребенка от смерти в самолете 10
21:35
Американский журналист рассказал, в чем сила русских 4
20:28
Российский сухогруз затонул у берегов Турции 4
19:40
"Куда смотрят власти?" Жители алтайского села пожаловались на холод в больнице 2
19:13
Российская вакцина для профилактики коронавируса может вступить в оборот в марте 2021 2
18:45
Скончался герой Советского Союза Николай Антошкин 1
18:17
Автомобиль Росгвардии провалился в канаву в Барнауле 3
17:48
Некоторые приложения для смартфонов могут содержать в себе опасный вирус 0
17:06
Россиянка распространяет в соцсетях сообщение о чипировании через вакцинацию 14
16:40
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах на большей территории России 3
16:10
Грузовик опрокинулся на бок на трассе в Алтайском крае 1
15:45
Эксперт рассказал, кому из россиян будут платить пенсию 30 тысяч рублей 2
15:16
Волна скидок на продукты ожидает россиян в ближайшее время 9
14:52
Буйные подростки разломали горку в одном из дворов Рубцовска 8
14:28
Доктор Мясников назвал главную ошибку при лечении коронавируса дома 6
13:50
Игра в снежки у памятника на Украине закончилась поножовщиной 8
13:12
Мужчина с ножом и топором ограбил магазин в Алтайском крае 4
12:45
Барнаулец потерял 22 тысячи рублей, "купив" снегоход у мошенников 1
12:14
Стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула 3
11:37
15 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае 5
11:09
Трое пациентов с коронавирусом скончались в Республике Алтай 0
10:39
На Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорбления людей без антител к COVID-19 25
10:07
Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в центре Барнаула 5
09:39
Минцифры проведет эксперимент по замене водительских прав на QR-коды 9
09:09
Когда Крещение Господне в 2021 году и как правильно его нужно провести 9
08:39
В Барнауле восстановят парк "Юбилейный" на президентский грант 33
08:11
Эксперт рассказал, как открыть примерзшую дверь в автомобиле 0
07:40
Одни ухабы да ямы. Барнаульцы жалуются на нечищеные новые дороги 17
07:07
Проекты НКО из Алтайского края выиграли гранты президента на сумму свыше 30 млн 1
06:32
Этот кот сломался, несите другого. Фотоподборка о странностях наших питомцев 3
06:01
До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 17 января 1
23:50
Такой день. Жалобы на бийский роддом и нападение на медиков в Барнауле 1
23:13
В России создали тест, выявляющий коронавирус за полтора часа 3
22:47
Инвалида обвиняют в убийстве 25-летнего жителя Алтайского края 2
22:11
Умер глава группы компаний Ротшильдов 7
21:44
Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами 0
21:09
В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом 4
20:42
"Он был счастлив". Водитель насмерть сбил собаку в Алтайском крае 17
20:17
Ферму на острове с верблюдами и павлинами продают под Бийском 1
19:46
Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Бийске 0
19:13
В Горном Алтае третий день ищут пропавшего подростка 0
18:39
Подозреваемого в убийстве редактора СМИ задержали 3
18:13
+6°С и метели. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
17:39
Главного редактора СМИ убили в собственной квартире в Рязани 1
17:15
Еще три человека с коронавирусом умерли в Горном Алтае 0
16:58
Милонов усомнился в получении духовного опыта во время купания на Крещение 2
16:28
В Алтайском крае грузовик сбил пешехода во время обгона. Видео 4
15:53
Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:24
"Нервотрепка ого-го какая!" Пациентки бийского роддома пожаловались на плохие условия 1
14:48
Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от коронавируса в России 2
14:20
37 мест для купания на Крещение оборудуют в Алтайском крае 0
13:47
Российский режиссер снимет первый эпизод сериала по игре The Last of Us 0
13:15
Пьяный похоронный агент напал на бригаду скорой помощи в Барнауле 1
12:44
Семья Хабиба Нурмагомедова считает, что боец сможет выйти еще на один бой 5
12:15
Почти 130 снегоуборочных машин будут работать на дорогах Барнаула 16 и 17 января 6
11:43
Эксперт раскрыл сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19 0
11:11
Барнаулец украл горнолыжные брюки из магазина и попался полиции 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.