Официально не работаю: где занять денег без справки о доходах

Около 25 миллионов человек в России работают неофициально, сообщает Regnum. У них нет основных документов, подтверждающих доход, таких как справка 2-НДФЛ. А она является одним из главных условий для получения кредита.

При этом официальный доход часто не отображает реальное финансовое положение заемщиков. Но большинство банков не станут рассматривать другие источники, какими бы прибыльными они ни были. В отличие от микрофинансовых организаций.

МФО не требуют справок с места работы. Кроме того, там можно не только "занять до зарплаты", но и получить довольно крупную сумму – до 500 тысяч рублей наличными.

Если потенциальный клиент работает неофициально, это не станет проблемой при оформлении микрозайма. Иногда микрофинансовые организации могут запросить информацию о работодателе, например, или его контактные данные для проверки достоверности данных клиента. Рассматривают и другие источники дохода заемщика – пенсии, стипендии и пособия, прибыль от сдачи в аренду недвижимости или другого имущества. Именно поэтому в МФО получить заем могут даже безработные.

Как получить деньги?

Стоит отметить, что условия получения микрозайма могут отличаться в зависимости от суммы и варианта кредитования. Кстати, если заемщик все-таки предоставит официальную справку с места работы, это может повысить шансы на одобрение: например, в случае если у клиента были просрочки. Но даже с плохой кредитной историей и без официального трудоустройства можно выгодно взять в долг крупную сумму.

Например, для собственников автомобилей отличным решением станет заем под залог ПТС. Все, что потребуется для его оформления – паспорт заемщика и паспорт транспортного средства.

Если заявку одобрят, клиент может получить до 500 тысяч рублей наличными по выгодной процентной ставке. При этом машина останется у владельца. Это удобнее и выгоднее, чем срочно продавать авто, часто на невыгодных для себя условиях.

Но прежде чем подавать заявку, следует внимательно изучить рынок МФО и выбрать компанию с хорошей репутацией, входящую в реестр ЦБ РФ. Например, в Барнауле услуги займов под залог ПТС предоставляет финансовая группа "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации о мире финансов, займах и кредитах или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

Офис финансовой группы "Содействие":

ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)

тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)

график работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юрлица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на январь 2021 года.