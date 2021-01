Российский режиссер снимет первый эпизод сериала по игре The Last of Us

Российский режиссёр Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us для HBO. Как пишет The Hollywood Reporter, постановщик "Дылды" и "Тесноты" сменил режиссера "Чернобыля" Йохана Ренка, который покинул проект из-за загруженного расписания.

"Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!" — признался Балагов в своем Instagram.

Отмечается, что над сценарием и продюсированием сериала работают автор "Чернобыля" Крейг Мэйзин и творческий директор самой игры Нил Дракманн. Точной даты премьеры у проекта пока нет.

The Last of Us вышла на PS3 в 2013 году, а год спустя — на PS4. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории США спустя двадцать лет после пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком. На Metacritic пользовательский рейтинг проекта составляет 9.2 балла из 10 — это один из лучших результатов в игровой индустрии. В 2020 году игра получила продолжение.