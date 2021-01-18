Режиссер "Последнего богатыря" снимает триллер в Горном Алтае

Режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по таким работам, как "Последний богатырь" и "О чем говорят мужчины", снимает триллер в Горном Алтае. Об этом пишет "Вокруг кино".

Уточняется, что картину под названием "Бешенство" снимают при поддержке Фонда кино. По сценарию отец привозит страдающего от наркомании сына в охотничий домик в тайге, где он намерен передержать его во время ломки. Внезапно дикие животные начинают массово заболевать бешенством, и мужчинам приходится выживать в полной изоляции от общества.

Главную роль в фильме сыграет Алексей Серебряков, также в съемках задействованы Всеволод Володин, Евгений Ткачук и Георгий Дронов. Дата премьеры триллера пока неизвестна.

Добавим, что 16 января режиссер Дмитрий Дьяченко разместил в Instagram фотографию с обзорной площадки над Катунью в Онгудайском районе. Не исключено, что съемки картины проходят именно там.

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