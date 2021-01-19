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"Премьер реформ, близких к шоковым". Как пандемия помогла кабинету Мишустина

, ИА "Амител"
Глобальных претензий к выходцу из ФНС пока нет – он устраивает политический истеблишмент
Фото: government.ru

Фото: government.ru

Вот уже год, как Россия живет с новым правительством во главе с Михаилом Мишустиным. Придя к власти после, как казалось, бессменного Дмитрия Медведева, новый премьер-министр практически сразу был брошен на амбразуру борьбы с пандемией. Вместо запланированной реализации нацпроектов кабмин спасал экономику от краха, искал доплаты врачам и лавировал между локдауном и здоровьем россиян. Какие плюсы принесла смена правительства (и есть ли они вообще), amic.ru узнал у экспертов. Спойлер: говорят, польза от Мишустина существует, но заметна она только в условиях форс-мажора.

Стоило ли убирать Медведева?

Эффект от смены кабмина, безусловно, есть, считает политолог Илья Гращенков. "С уходом "сонного Медведева" закончилась эпоха стабильности. Мишустин – это премьер реформ, пока не шоковых, но близких к тому. Его главная задача – реализовать концепцию "люди – новая нефть", повысить собираемость налогов, начать наступление на "серые зоны" бизнеса", – отмечает эксперт.

Вместе с тем политолог подчеркивает, что пока Мишустин еще слишком технократичный премьер, а не политический тяжеловес. Он только формирует правительство "под себя", во многом опираясь на своих же подчиненных. "Так что борьба за статус самостоятельного политика у него еще впереди", – делает вывод Гращенков.

По словам политолога Сергея Асеева, Мишустин – это классический современный технократ, который сам является порождением цифровой модели: "Эффективность работы налоговой службы, где он долго был руководителем, теперь перенесена и на все остальные сферы жизни". С ним согласен политтехнолог Константин Лукин: "Мишустин действительно не лезет в политику, не занимается аппаратными интригами, это его принципиальная позиция".

Тушение пожара вместо плановой работы

Структура правительства при Мишустине изменилась: помимо появления новых лиц, сократилось число вице-премьеров, также был ликвидирован Минкавказ РФ. Это стало попыткой проведения административной реформы, но в очень усеченном варианте. Дальнейшего развития она не получила, говорит Илья Гращенков.

Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация национальных проектов, однако из-за пандемии работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня, указывает политолог Сергей Асеев: "Поэтому по большому счету нацпроекты в 2020 году отошли на второй план, хоть государство это и не хочет признавать".

Коронавирус стал главным вызовом и проверкой на профпригодность для нового кабмина. "Пандемия показала эффективность действий Мишустина и его команды. Россия не так сильно просела в экономическом отношении, как страны ЕС. При этом кубышку с деньгами хоть мы и открыли, но тратили очень аккуратно и взвешенно. Здесь наверняка сказалось еще и налоговое прошлое премьер-министра", – уверен эксперт.

В чем козыри Мишустина

Главная тема, которая добавит популярности премьеру в наступившем году, – оптимизация армии чиновников. "Сократить чиновников – это популярный в народе метод, поэтому рейтинг у Мишустина вырастет. Правда, те, кто сегодня были чиновниками, могут стать сотрудниками МУПов, ГУПов и прочих окологосударственных структур. Они будут выполнять те же действия, но только уже при меньшей оплате труда и без права на пенсию госслужащего", – указывает на возможный вариант решения проблемы Илья Гращенков.

Меры, принятые в ходе борьбы с пандемией, повлияли на нынешний высокий рейтинг Мишустина по оценке населения. Такой точки зрения придерживается политолог Константин Калачев.

"Несмотря на кризисное состояние экономики, инфляционного шока в обществе удалось избежать. Считать ли это заслугой правительства? <…> Трактовка имеет право на существование", – высказался президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Иммунитет к критике

Во время пандемии Мишустин и правительство были защищены от критики в плане принятия непопулярных решений. За это направление "отвечал" мэр Москвы Сергей Собянин. За премьером оставался социально-экономический блок, выплаты, регулирование рынка труда, вспоминает Асеев.

"Вероятно, еще и поэтому работа Мишустина позитивно воспринималась населением и экспертами. Поскольку премьер не несет персональной ответственности за пандемию, где много негатива, вокруг него складывался положительный эмоциональный фон", – отмечает политолог.

По мнению Асеева, еще один плюс Мишустина в том, что он вообще не позиционирует себя как политик: "Это именно чиновник-управленец, в отличие от Медведева". Благодаря этим качествам Мишустина и назначили: у него нет амбиций, он прекрасно себя чувствует "винтиком большого механизма". В этом главное его отличие от предшественника, который всегда явно показывал свои политические амбиции, рассуждает Лукин.

Точечные отставки не исключены

Российский кабмин значительно обновился в ноябре, при этом все ключевые министры остались на своих местах. Госдума утвердила по предложению премьера новых глав Минтранса, Минприроды, Минэнерго, Минстроя и Минвостокразвития. Перестановки позволяют сделать вывод, что в кабмине меняется баланс силового и либерального блоков, технократы же дистанцированы от этого и пытаются соблюдать нейтралитет, предполагает Сергей Асеев.

По мнению Лукина, небольшие точечные перемены в составе правительства еще будут и в 2021 году, скорее всего – весной: "Это нормальный рабочий процесс, идет притирка. Это связано не с грядущими выборами, а с работоспособностью самого правительства".

Оценки подождут

Мишустин сам будет максимально дистанцироваться от кампании в Госдуму, считает Сергей Асеев и подчеркивает: выборы – это не зона ответственности премьера. Между правительством и выборами в ГД есть только косвенная связь: обеспечение и организация процесса, напоминает Асеев.

После думских выборов в карьере Мишустина вряд ли что-то поменяется. "Сенсаций ждать не стоит. Хотя президент может дополнительно повысить статус премьера, внеся его кандидатуру на рассмотрение вновь избранного парламента. Но здесь все будет зависеть от политической конфигурации, сложившейся к сентябрю", – говорит Лукин.

Мишустин – как раз та фигура, кто способен обеспечить транзит власти, не вмешиваясь и не перетягивая одеяло на себя. Путин ранее заявлял, что правительство России формировалось под стратегические цели, и оно отвечает этим задачам, рассуждает политтехнолог. "Дать объективную оценку кабмину можно будет спустя более продолжительный срок, чем один год. Причем эффективность нужно будет доказывать не только в борьбе с пандемией, но и при реализации майских указов, а также нацпроектов", – резюмирует спикер.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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