Депутаты АКЗС обсудили методы защиты от жалоб на "гадких учителей"

Одной из ключевых тем заседания рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона "О статусе педагогического работника в Алтайском крае" стало обсуждение статьи о защите учителей. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

"Я провел онлайн-опрос среди педагогов, и главная тема, которая в нем звучала, – при помощи закона защитить педагогов от родителей, которые пишут во все инстанции жалобы на "гадких учителей". Это проблема, которая сегодня беспокоит учителей", – констатировал зампредседателя комитета по правовой политике Сергей Писарев.

По его словам, таких полномочий у краевого парламента нет, однако по итогам обсуждения инициативу можно предложить федеральным коллегам.

Он уточнил, что можно также регулировать площадки общения родителей, такие как родительские чаты. Например, совместно с родителями разработать и ввести этический кодекс поведения в таких чатах.

Мария Прусакова предложила усилить защиту учителей путем введения ответственности за оскорбление педагогов.

Ранее amic.ru писал, что на сессии Заксобрания депутаты в первом чтении приняли закон "О статусе педагогического работника в Алтайском крае". В документе указаны основные меры социальной поддержки учителей. Причем материальную сторону данный законопроект не затрагивает: все действующие льготы сохраняются, а новые – не предусмотрены.

По словам председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, в документе есть новшества, которые касаются защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей. "Планируется, что этот закон станет своего рода справочником для всех учителей Алтайского края", – отметила Ильюченко.

В законопроекте указаны различные меры социальной поддержки. Причем все они уже предоставлялись ранее, новых выплат учителям не полагается. В частности, документ фиксирует действующее право школ устанавливать для молодых педагогов ежемесячные доплаты в течение трех первых лет работы, а также право органов местного самоуправления вводить собственные меры поддержки. Отдельно для учителей-новичков оговаривается возможность работы с опытными наставниками, чья работа тоже может быть оплачена.