Два жилых дома и интернат для престарелых остались без отопления в Рубцовске

В западной части Рубцовска временно ограничили подачу тепла. Причиной стал порыв трубы на теплотрассе диаметром 159 мм, пишут в сообществе "Инцидент Рубцовск".

"Под отключением находятся один многоквартирный дом по адресу ул. Р. Зорге, 155 (11 жителей, 2 ребенка) и один социально значимый объект (Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов) по Р. Зорге, 157 (312 жителей, 80 человек персонала)", – говорится в сообщении.

На устранение неполадок направили три единицы техники и 8 человек. Возобновить подачу тепла планируют ориентировочно через четыре часа, рассказали в городской администрации.