СК заинтересовался информацией о водителе маршрутки, который увез ребенка без матери

СК по Алтайскому краю организовал проверку после сообщений о том, что водитель автобуса маршрута № 6 в Барнауле не пустил в салон женщину и уехал с ее дочерью. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средствах массовой информации, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел 16 января. Возвращаясь от стоматолога, женщина и ее дочь начали заходить в салон маршрутки, но водитель внезапно закрыл двери перед лицом матери, когда ребенок был уже внутри. По словам горожанки, шофер высадил ребенка через остановку и накричал на девочку за то, что та не смогла оплатить проезд.