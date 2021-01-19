СК заинтересовался информацией о водителе маршрутки, который увез ребенка без матери

СК по Алтайскому краю организовал проверку после сообщений о том, что водитель автобуса маршрута № 6 в Барнауле не пустил в салон женщину и уехал с ее дочерью. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средствах массовой информации, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
Напомним, что инцидент произошел 16 января. Возвращаясь от стоматолога, женщина и ее дочь начали заходить в салон маршрутки, но водитель внезапно закрыл двери перед лицом матери, когда ребенок был уже внутри. По словам горожанки, шофер высадил ребенка через остановку и накричал на девочку за то, что та не смогла оплатить проезд.
Комментарии
На фото автобус- На "6" маршруте такие не ходят.
А мамашей полоротой службы опеки не хотят позаниматься?
19.01.2021 17:18
- гость -
А мамашей полоротой службы опеки не хотят позаниматься?
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А не стыдно так выражаться? Я, например, прекрасно знаю, как это бывает - водитель закрывает двери перед носом. Или срывается с места пока ты еще заходишь в дверь, даже не закрывая двери.
Он В ЛЮБОМ случае должен был убедиться, что все зашли в автобус. Это его ОБЯЗАННОСТЬ. Не убедился - должен отвечать за свой проступок.
19.01.2021 17:18
- гость -
Боишься остаться без маршрута?