БК "Барнаул" одержал победу в домашнем поединке

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли на своей площадке. Очередной матч Суперлиги-2 чемпионата России против тобольского "Нефтехимика" состоялся накануне, 19 января, в спорткомплексе "Победа" и завершился победой алтайских баскетболистов со счетом 81:67 (22:12, 24:17, 17:23, 18:15).

Самым результативным в составе барнаульцев стал Алексей Чиликин, который набрал 19 очков. Команда Евгения Горева одержала одиннадцатую победу в четырнадцати матчах и продолжает борьбу с "Тамбовом" за лидерство в турнирной таблице.

В следующем туре, 27 января, БК "Барнаул" на домашней арене встретится с магнитогорским "Металлургом".