Подросток обворовал семь домов в Алтайском крае и попался полиции

15-летнего жителя одного из сел Тальменского района обвиняют в семи кражах из домов местных жителей. В отношении подростка завели уголовное дело и в ближайшее время его будут судить, сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2020 года несовершеннолетний проникал в соседские дома, срывая замок или пролезая внутрь через окно. Так он похитил велосипед, автомобильный видеорегистратор, цифровую приставку и другое имущество на общую сумму 26 тысяч рублей.

Свою вину во время следствия юный злоумышленник признал полностью. Уголовное дело направили в суд. Кроме того, следователь внес в органы системы профилактики представление об устранении причин и условий, которые подтолкнули парня на преступление, уточнили в краевом СУ СКР.