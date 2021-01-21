Два террориста-смертника устроили взрывы в Багдаде

Днем 21 января два террориста-смертника подорвали себя в центре Багдада. Об этом сообщают "Вести".

Преступники привели взрывные устройства в действие с разницей в несколько минут в тот момент, когда их почти нагнали полицейские. Первый взорвался на рынке Ат-Таяран, где в первой половине дня всегда много людей, а второй – у здания кинотеатра, в момент, когда там собрались очевидцы.

Общее число жертв теракта достигло 35 человек, а в больницы за помощью врачей обратились более 100 человек.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, однако местные власти склонны винить в теракте "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее amic.ru писал о том, что террорист-смертник взорвал себя у здания ФСБ на Кавказе. Шесть человек получили ранения.