В Барнауле на Привокзальном рынке снесли первые киоски

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Привокзальном рынке в Барнауле начали сносить первые торговые павильоны. Объекты торговли готовили к демонтажу с конца прошлого года. Напомним, ларьки находятся территории будущего ЖК, который расположится на месте снесенного стадиона "Локомотив". Рабочие сейчас здесь устанавливают строительный забор вдоль всего торгового ряда до ТЦ "Столичный". Полностью освободить территорию от павильонов планируют в феврале.

Как ранее писал amic.ru, компания "Первый" (принадлежит Евгению Ракшину) планирует на месте стадиона "Локомотив" построить жилищный комплекс. Фасады спортивного объекта, которые признаны архитектурным памятником регионального значения, обещают восстановить и сделать частью ЖК. Архитекторы Барнаула к плану Ракшина относятся осторожно. Жилой комплекс, по их мнению, может стать еще одним символом Барнаула, но может превратиться и в очередное гетто. Подробнее читайте в нашем материале.

Как выглядит сейчас территория будущего комплекса, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.