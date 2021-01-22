Застройщики Алтайского края сократили объемы строительства

В 2020 году алтайские застройщики заложили меньше объектов, чем годом ранее, рассказал глава инспекции строительного и жилищного надзора региона Олег Веремеинко.

По его словам, контроль осуществлялся при строительстве 156 объектов капитального строительства, в то время как в 2019-м было 170 таких объектов.

Таким образом, их количество снизилось на 8%. Такое же уменьшение наблюдается и в разрезе многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков.

Вместе с тем общее число долевых договоров увеличилось на 13%. К настоящему моменту их около 15 тысяч.

Ранее amic.ru писал, что сотни барнаульцев оказались заложниками собственных квартир. При их возведении были нарушены законы о строительстве, поэтому продать, подарить и передать недвижимость наследникам жильцы могут только через суд.