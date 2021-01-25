Американские ученые выявили опасные последствия недосыпания

Специалисты из Университета Огайо в США выявили негативные последствия хронического недосыпания. Участниками исследования стали более 30 тысяч спортсменов.

Ученые проанализировали данные с динамикой развития их состояния здоровья. Большинство исследуемых жаловались на головокружение, непереносимость света, повышенную утомляемость и появление мигреней.

Эксперты отметили, что такие симптомы характерны для перенесенной черепно-мозговой травмы. Поскольку у участников исследования таких травм не было, специалисты пришли к выводу о том, что проблема кроется в хроническом недосыпании. В совокупности с испытываемым стрессом все это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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