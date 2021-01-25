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Волонтеры-медики рассказали, как помогли алтайские единороссы в борьбе с пандемией

, ИА "Амител"
Масштабная акция #МыВместе действует на территории края почти год
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

Координатор Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" в Алтайском крае Анна Ведлер высоко оценила помощь "Единой России" волонтёрскому штабу. Об этом она рассказала во время Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая, который прошел 25 января.

Главной темой мероприятия стала помощь жителям региона в период пандемии коронавируса. Итогами самой масштабной акции — #МыВместе — на территории Алтайского края поделилась координатор "Волонтеров-медиков" в регионе Анна Ведлер.

Как отметил председатель АКЗС, секретарь Алтайского реготделения ЕР Александр Романенко, несмотря на вынужденный переход практически всех отраслей в онлайн-формат, алтайские волонтеры помогают всем жителям региона.

По словам Анны Ведлер, акция #МыВместе объединила свыше 2 тысяч волонтеров-студентов медиков высших и средне специальных учебных заведений региона, которые консультируют, доставляют продукты и лекарства пожилым и маломобильным гражданам. В период пандемии более 1,5 тысяч студентов и ординаторов устроились в ковидные госпитали Алтайского края. Сейчас добровольцы продолжают оказывать помощь в 33 медицинских учреждениях, а автоволонтеры по-прежнему доставляют участковых врачей на вызовы. 

"Активисты "Единой России" продолжают передавать в пользование волонтерам автомобили и сами регулярно подключаются к добровольческой деятельности от доставки товаров первой необходимости до донорских акций и других социальных мероприятий" — цитирует Ведлер сайт реготделения ЕР.

Так, депутаты АКЗС от фракции "Единая Россия" помогают обеспечивать медперсонал "красных зон" продуктовыми наборами, а питание в волонтерских штабах организовал депутат Артём Шамков. Благодаря оперативному вмешательству депутата Госдумы Даниила Бессарабова крупнейший ковидный госпиталь Алтая — Барнаульская горбольница №5 — и госпиталь Заринска получили важнейшие препараты — "Актемру" и "Илсиру" для лечения "тяжелых" пациентов. Депутат Госдумы Виктор Зобнев передал рубцовским больницам кислородные баллоны. Регулярно единороссы — Наталья Кувшинова, Александр Прокопьев, Дмитрий Аганов, Анатолий Вытоптов, Татьяна Ильюченко — поставляют в медучреждения региона средства индивидуальной защиты, питьевую воду и прочие расходные материалы. Также депутаты оказывают и спонсорскую помощь больницам и госпиталям региона. Так, девяти медучреждениям на общую сумму 2 млн рублей помог депутат АКЗС Вадим Смагин. Кроме того, депутат Барнаульской гордумы Александр Лисицын предоставил в бессрочное пользование два автомобиля Диагностическому центру Алтайского края, а его краевой коллега Юрий Матвейко оплачивает топливо автоволонтерам.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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