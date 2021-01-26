Жителю Алтайского края грозит колония за уклонение от армии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Егорьевского района. Его обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Подробности сообщает пресс-служба алтайского СУ СКР.

Правоохранители выяснили, что молодой человек неоднократно получал повестки. Однако осенью 2020 года он не явился в военный комиссариат, не имея законных оснований для освобождения от воинской повинности.

Скрывался молодой человек недолго. Вскоре его задержали. Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее amic.ru писал, что 23-летнего жителя Рубцовска признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.