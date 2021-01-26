Вторник, 26 Январь, 23:30

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,64
€ 91,67
-16°


3756931 +18241
Обь
-11см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

Жителю Алтайского края грозит колония за уклонение от армии

, ИА "Амител"
Молодой человек проигнорировал повестки в военкомат
Фото: astrakhan-24.ru

Фото: astrakhan-24.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Егорьевского района. Его обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Подробности сообщает пресс-служба алтайского СУ СКР.

Правоохранители выяснили, что молодой человек неоднократно получал повестки. Однако осенью 2020 года он не явился в военный комиссариат, не имея законных оснований для освобождения от воинской повинности.

Скрывался молодой человек недолго. Вскоре его задержали. Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее amic.ru писал, что 23-летнего жителя Рубцовска признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:14
Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку трамваев 0
22:55
Потерявшуюся девочку нашли у кладбища в алтайском селе 0
22:32
Мишустин анонсировал выход третьей российской вакцины от коронавируса 0
22:19
Житель Барнаула предстанет перед судом за взятку полицейскому 0
21:55
Пропавшего мужчину вторую неделю ищут в Барнауле 0
21:34
Дмитрий Песков оценил уровень насилия со стороны участников митингов 23 января 0
21:13
Жителю Алтайского края грозит колония за уклонение от армии 0
20:51
Врач раскрыл сроки двукратного спада заболеваемости коронавирусом в России 0
20:30
Алтайский край вошел в топ-5 регионов с высоким ростом тарифов за свет 2
20:09
Строитель из Барнаула сядет в тюрьму за развращение 11-летней девочки 0
19:49
Замглавы алтайского Минздрава проверил ЦРБ, где умерла Варя Голошубова 0
19:31
Более 120 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 27 января 1
19:11
Челябинские мошенники украли деньги с карт подростков из Барнаула 0
18:49
Прямые авиарейсы связали Горно-Алтайск и Красноярск 0
18:32
Житель Алтайского края зарезал знакомого из-за спора, кто заберет заказанное спиртное 2
18:15
Супермаркет едет к вам. Где и как заказать продукты на дом 0
17:58
Два человека погибли при пожаре в алтайском райцентре 0
17:36
Жительница Пскова пожаловалась губернатору на крысу в унитазе 0
17:20
Массовый сбой произошел в Facebook, Instagram и WhatsApp 1
17:05
"Это некорректно". В Кремле не будут называть имена владельцев "дворца" под Геленджиком 30
16:53
В Барнауле за два часа сбили двух школьников 5
16:40
Конора Макгрегора отстранили от боев на полгода 2
16:27
Жители Октябрьского района попросили вернуть Вячеславу Новикову пост главы 32
16:12
Владимир Соловьев назвал удар россиянки в живот на митинге "отталкиванием ногой" 25
15:53
Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько 10
15:40
Жильцам 15 многоквартирных домов Бийска вернули холодную воду 0
15:28
Число умерших от коронавируса в России превысило 70 тысяч человек 0
15:15
Индекс промышленного производства в Алтайском крае незначительно снизился 5
15:03
13-летний сибиряк напал с ножом на девушку из-за смартфона 0
14:54
В Алтайском крае резко потеплеет до +5°С 1
14:42
Мэрия Барнаула высказалась по поводу строительства корпуса АлтГУ на Сахарова 22
14:30
Ученый рассказал, когда наступит конец света и каким он будет 4
14:17
Новосибирский губернатор призвал сделать выводы после незаконных акций протеста 45
14:05
Умерла болевшая ковидом мама барнаульского певца 0
13:45
Алтайскому краю угрожает подтопление сел из-за наледи на реках 4
13:35
Житель Алтайского края угнал автомобиль у приятеля, чтобы не идти домой пешком 1
13:23
Врач раскрыл главную опасность курения кальяна 0
13:10
В центре Белокурихи построят пятизвездочный отель 8
12:58
Алтайский край остался без главного синоптика 7
12:45
В России назвали услуги, наиболее подорожавшие за время пандемии 4
12:32
Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Ольги Бузовой 10
12:20
Сотрудники алтайской ГИБДД помогли водителю и пассажирам сломавшегося на морозе автобуса 0
12:05
"Ничей дворец". Путин открестился от поместья в Геленджике и вызвал новую волну шуток 31
11:55
Краевой Минздрав не получал жалоб на пьяное начальство алтайской туббольницы 3
11:47
В мэрии Барнаула рассказали, как пополнить школьную карту без комиссии 9
11:35
Страх назван одной из причин заражения коронавирусом 3
11:18
Прокуратура возбудила дело после аварий на ТЭЦ в Алтайском крае 3
11:06
Барнаулец нашел на улице банковскую карту и купил спиртное 22
10:57
22 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
10:45
Высотный ЖК условно "подожгут" в Барнауле 1
10:36
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 6
10:22
Вакцину от ковида в алтайские больницы доставят в рефрижераторе "Марии-Ра" 2
10:08
Вячеслав Володин призвал верить Владимиру Путину, а не фейкам 92
09:57
В Алтайском крае сдают усадьбу с домиком на дереве и мотособакой 2
09:38
Слишком дорого. Треть всех домов в Алтайском крае сменили управляющие компании в 2020 году 7
09:26
Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии 19
09:14
В Барнауле построят пешеходный мост через Барнаулку 2
09:02
Мясников заступился за силовика, ударившего женщину в живот на несогласованной акции 62
08:50
Глава алтайского Минздрава заявил о риске "дружбы" ковида и гриппа 3
08:38
В ВОЗ раскрыли будущее коронавируса 3
08:26
О сокращении и зарплатах. К чему готовятся врачи после слияния 11 и 12 больниц Барнаула 14
08:14
Зарплатные запросы алтайских студентов оказались одними из самых низких в России 0
08:01
Автохлам и мойка. Какие новые штрафы вводят для водителей в 2021 году? И вводят ли? 10
07:46
Антимасочника с боем выкинули из барнаульского трамвая. Видео 66
07:32
Солнце в дефиците. Большинству детей в Алтайском крае не хватает витамина D 1
07:19
Как часто греть машину в мороз и нужно ли это делать? 15

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.