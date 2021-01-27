Врач объяснил спад числа новых случаев COVID-19 в России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России. По его словам, это произошло за счет разобщения во время новогодних праздников.
Как передает РИА Новости, врач отметил, что в первые две недели января социальная активность была снижена – люди реже пользовались общественным транспортом. В результате цепочки передачи вируса разорвались, поскольку жители страны фактически находились на изоляции в течение инкубационного периода.
По мнению Горелова, на данный момент ситуация с COVID-19 в России теперь точно стабилизировалась.
Как ранее сообщил amic.ru, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок спрогнозировал сроки двукратного спада темпов распространения COVID-19 в России. По мнению специалиста, сокращение числа новых случаев коронавируса в 1,5-2 раза может произойти уже через 1,5-2 месяца.
Комментарии
1.правильно считают
2.почти все переболели
3.мороз. Лично я не выхожу из дома в дубак. А в нг все по тц болтались
Действительно, люди не ходили на работу, Таким образом самоизолировались. Что является самым действенным препятствием распространения коронавируса.
27.01.2021 09:40
- гость -
2.почти все переболели
Кто переболел, начнут по новой. Не надо утешительной лжи про коллективный иммунитет. Очень, очень опасное заблуждение - перенёс ковид, теперь в безопасности.
тогда остается первое - правильно считают