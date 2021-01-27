У депутата Госдумы конфисковали многомиллиардный бизнес

Активы на 38 миллиардов рублей конфисковали у депутата Госдумы Сергея Сопчука. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, парламентарий незаконно занимался предпринимательской деятельностью, оказывал противодействие следствию, забрав финансово-хозяйственные документы во время обыска, а также скрыл свои доходы.

По версии прокуратуры, с 2011 по 2020 год Сопчук владел ООО "Терней Золото". Геологи оценили запасы на месторождениях, где предприятие могло добывать металл, почти в 8 тонн золота и 773 килограмма серебра общей стоимостью 38,5 миллиарда рублей.

Ранее amic.ru писал о том, что депутат Алтайского Заксобрания Владимир Попов через суд вернул квартиру в Москве стоимостью 65 млн рублей. Прокуратура требовала передать недвижимость в пользу государства, так как источник дохода, на который его приобрели, не был подтвержден.