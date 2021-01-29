Более двух тысяч семей Алтая снизили ставки по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ

В 2020 году более двух тысяч семей Алтайского края и Республики Алтай снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой – более 3 млрд рублей. Это почти в три раза превышает показатель за 2019 год по объему и в 2,7 раза – по количеству сделок.

На рефинансирование приходится 28% жилищных кредитов, предоставленных ВТБ жителям региона в 2020 году. Их доля среди ипотечных выдач банка в Алтайском крае и Республике Алтай увеличилась с 14% до 28% по сравнению с предыдущим годом. Средняя сумма одной сделки выросла за год на 5% и достигла 1,5 млн рублей.

Максимальный объем рефинансирования приходится на Московский регион, где заемщики переоформили в ВТБ 18 тыс. жилищных займов на 75 млрд рублей, Санкт-Петербург и область – 21,5 млрд рублей, Татарстан – 8,9 млрд, Башкортостан – 7,8 млрд, Красноярский край – 7,4 млрд.

В целом по стране ВТБ за год снизил ставку для 114 тысяч клиентов на 255 млрд рублей. Это максимальный показатель на банковском рынке – почти каждая вторая сделка по рефинансированию ипотеки в России в 2020 году приходится на ВТБ. В общем объеме жилищных сделок банка доля рефинансирования выросла с 13 до 27%. Средний размер кредита – 2,2 млн рублей (+200 тысяч за год).

"Мы считаем важным, чтобы ипотека была не только доступной для новых клиентов, но и комфортной в обслуживании для действующих заемщиков, в соответствии со средними ставками на рынке. Поэтому в 2020 году мы уделили особое внимание программам снижения ставки, и они были рекордно востребованы у клиентов, оформлявших ипотеку в прошлые годы. Мы ожидаем, что в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным", – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Эксперт также подчеркнул, что дальнейшего резкого снижения ставок не ожидается, программа льготной ипотеки, вероятно, будет после 1 июля модифицирована. Кроме того, существенная часть заемщиков уже воспользовались благоприятной ситуацией и переоформили свои кредиты на новых условиях.

В ВТБ рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, сейчас можно оформить по ставке 5% в рамках государственной поддержки семей с детьми. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков – 8,2%. Ставки указаны с учетом комплексного страхования.