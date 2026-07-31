Такой день. Украденный арт-объект и новый глава федерации футбола Алтая

О главных событиях на Алтае за 31 июля

31 июля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Гигантский зеленый массив в Бийске предлагают застроить многоэтажками. Территория находится в активно осваиваемой части города.

Треть жителей Алтайского края намерены отправиться в путешествие во время отпуска. При этом большинство планирует отдыхать на территории региона.

Известный на всю страну "Поезд Победы" встретили в Барнауле. Состав пробудет в краевой столице до 2 августа включительно.

Алексей Смертин покинул пост главы Алтайской краевой федерации футбола. Его преемником стал директор филиала "Алтайэнерго" Николай Пантелеев.

В Барнауле украли арт‑объект, установленный на проспекте Ленина возле ТЦ "Воскресенье" и посвященный пьесе А. П. Чехова "Три сестры".