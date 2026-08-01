Такой день. Перекрытие улиц из-за ремонта сетей и контролируемая ситуация с топливом

О главных событиях на Алтае за 1 августа

01 августа 2026, 21:04, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле будущим первоклассникам подарили ранцы. 660 ребят участвовали в игровой программе, а самые нуждающиеся семьи получили поддержку.

Власти Барнаула отчитались о ситуации с топливом в городе: обеспеченность горючим улучшилась, очередей на АЗС нет, а цены постепенно снижаются.

В Барнауле перекроют несколько улиц из-за ремонта коммунальных сетей. В августе ограничения введут на проспекте Социалистическом, а также улицах Чернышевского и Челюскинцев.

В квартале 2001 Барнаула стартовало строительство музыкальной школы на 600 мест. Завершить работы планируют в 2028 году.

В Алтайском крае владельца двух фирм наказали за невыплату более 43 млн рублей зарплаты. Бизнесмен "забыл" заплатить 388 работникам.