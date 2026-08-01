НОВОСТИОбщество

Такой день. Перекрытие улиц из-за ремонта сетей и контролируемая ситуация с топливом

О главных событиях на Алтае за 1 августа

01 августа 2026, 21:04, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаул Алтайский край Такой день
       

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров