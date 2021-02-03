Доктор Мясников призвал к отмене масочного режима

Защитные маски и респираторы за долгие годы использования показали весьма посредственную эффективность, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, если сейчас все снимут маски, ничего особенного с людьми не произойдет.

"Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет", – сказал Мясников в беседе с НСН, отметив, что люди все равно носят средства защиты неправильно.

Помимо этого, медик усомнился в необходимости использования перчаток в пандемию. Он пояснил, что коронавирус не впивается в кожу и не переносится руками. И даже если тереть глаза и облизывать пальцы, инфекция не попадет в организм. Перчатки, по его словам, полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что необходимость в масочном режиме отпадет при наличии иммунитета к коронавирусу у 60-70% населения каждого региона.