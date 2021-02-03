Доктор Мясников призвал к отмене масочного режима

Защитные маски и респираторы за долгие годы использования показали весьма посредственную эффективность, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, если сейчас все снимут маски, ничего особенного с людьми не произойдет.
"Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет", – сказал Мясников в беседе с НСН, отметив, что люди все равно носят средства защиты неправильно.
Помимо этого, медик усомнился в необходимости использования перчаток в пандемию. Он пояснил, что коронавирус не впивается в кожу и не переносится руками. И даже если тереть глаза и облизывать пальцы, инфекция не попадет в организм. Перчатки, по его словам, полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что необходимость в масочном режиме отпадет при наличии иммунитета к коронавирусу у 60-70% населения каждого региона.
Комментарии
Когда про этого лже - доктора забудут!
Доколе?
Этот мужчина уже давно не в себе.
"Есть приказ – мы носим", ну да у меня в кармане с прошлой осени валяется маска. Очень удобно кстати, я ей иногда протираю зеркало заднего вида, одеваю в магазине что бы придержать челюсть, а то от вида цен можно не сдержаться и оскорбить наше правительство!
Проходимец и негодяй - заводят уголовные дела против нарушителей санитарного режима - а он провоцирует!!!
Он давно уже из врача превратился в пиарщика.То носите,то не носите.
вот что бывает, когда производители масок и перчаток скупятся на рекламу...
первый раз с ним согласна
Обратите внимание, большая заболеваемость и смертность (причем не только от вируса) происходила когда было введено ограничение на оказание медицинской помощи населению.
Когда больницы начали снова принимать больных, активность вируса пошла на спад и смертность резко снизилась.
В Китае удалось победить вирус раньше всех не масками, а тем что там заставляли людей обращаться в больницу при малейшем недомогании!
3.02.2021 11:25
- гость -
совершенно верно все пишите!
Смертность оооочень высокая сейчас