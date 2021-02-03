Министр регионального развития Республики Алтай уходит в отставку

Министр регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков ушел в отпуск с последующим увольнением, сообщает "Коммерсант".

Соответствующий указ подписал глава региона Олег Хорохордин. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

Исполнять обязанности будет первый заместитель министра Петр Громов. С чем связаны кадровые перестановки, издание не уточняет.

Напомним, что Олег Пьянков начал исполнять обязанности министра еще при предыдущем главе Республике Алтай – Александре Бердникове, однако приказ о полноценном назначении на должность подписал уже Хорохордин.