Троллейбус на ходу потерял колесо в Барнауле

Колесо отпало у барнаульского троллейбуса во время движения по проспекту Ленина. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

В посте говорится, что инцидент произошел неподалеку от здания №119, однако некоторые из комментаторов заподозрили, что адрес могли перепутать, так как не помнят на этом участке пустыря.

Само же происшествие удивления у барнаульцев не вызвало.

"Как у них Колеса ходуном ходят — страшно смотреть, — прокомментировала местная жительница. — Удивительно, что отпало у одного только".

Напомним, 5 февраля движение автобусов в Бийске оказалось частично парализованным из-за акции протеста водителей.