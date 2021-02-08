Детям силовиков в России будет проще поступить в вуз

Дети сотрудников Росгвардии и МВД получат преимущества при поступлении в вузы. Об этом сообщают "Известия".

Предоставления преимущественного права зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии, предлагают давать детям действующих сотрудников, а также детям тех, кто отслужил по контракту 20 лет и более.

"Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях", – говорится в отзыве правительства.

По мнению авторов инициативы, такие изменения необходимы, поскольку у детей военных в России подобные преимущества уже есть.