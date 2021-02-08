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Детям силовиков в России будет проще поступить в вуз

, ИА "Амител"
Преимущества для детей военных в стране уже есть
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Дети сотрудников Росгвардии и МВД получат преимущества при поступлении в вузы. Об этом сообщают "Известия"

Предоставления преимущественного права зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии, предлагают давать детям действующих сотрудников, а также детям тех, кто отслужил по контракту 20 лет и более.

"Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях", – говорится в отзыве правительства.

По мнению авторов инициативы, такие изменения необходимы, поскольку у детей военных в России подобные преимущества уже есть. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.02.2021 08:55
Варфаламей

А детям шахтеров почему нельзя пользоваться преимуществом при поступлении в вуз? Его папка под землей 25 лет провел, чем его дети хуже? Или дети силовиков какие-то особенные?

8.02.2021 08:58
- гость -

Конечно, ведь не так просто человека дубинкой ударить, я например не смогу.

8.02.2021 08:59
Иsтина

У нас все равны, но некоторые ровнее..

Хотя тут речь идёт про вузы МВД и Росгвардии, где нормально умственно развитому человеку будет скучно

8.02.2021 09:09
Человек

Строят кастовое общество?

8.02.2021 09:11
АБОРИГЕН

8.02.2021 09:09
Человек
Они его и не разрушали. Затаились в 90-е это да, сейчас модернизация совковой системы в полный рост.

8.02.2021 09:14
- гость -

сейчас модернизация совковой системы в полный рост.

да ну
сословное общество это из России которую мы потеряли
с нетерпением ждем указа о кухаркиных детях)))

8.02.2021 09:28
- гость -

Верно замечено - не каждый может бить женщин ногой в живот, дубинками по голове и печень по асфальту размазывать - нужны садисты, еще лучше потомственные!
Кат там у Оруэлла - все свиньи равны, но некоторые равнее других...

8.02.2021 09:43
- гость -

8.02.2021 09:14
- гость - Не за горами.

8.02.2021 09:50
- гость -

«Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию и пируют.» (Л. Н. Толстой)

8.02.2021 09:56
Иsтина

А Аборигену нынешнее общество не нравится, советское не нравится, царское (крепостное право) тоже не нравится.... Уважаемый, так вам на другой глобус надо, везде несправедливость....

8.02.2021 09:58
- гость -

Выше зеки потомственные отписались? Нормальный, законопослушный гражданин никогда с полицией не пересекается

8.02.2021 10:03
- гость -

8.02.2021 09:58 - Она с тобой пересечется, надо же будет показывать прилежание за полученную плюшку.

8.02.2021 10:10
- гость -

8.02.2021 09:58
- гость -
Выше зеки потомственные отписались? Нормальный, законопослушный гражданин никогда с полицией не пересекается


то, что вы еще не сидите, это не ваша заслуга а наша недоработка
ФЭДзержинский

8.02.2021 10:12
- гость -

8.02.2021 09:58
- гость -

прям бггг
можно на ровном месте срок поднять, не напрягаясь.
как закрутит- оглянуться не успеете
с утра проснулся нормальный, законопослушный гражданин,
а к вечеру уже мера пресечения

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