Детям силовиков в России будет проще поступить в вуз

Дети сотрудников Росгвардии и МВД получат преимущества при поступлении в вузы. Об этом сообщают "Известия".
Предоставления преимущественного права зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии, предлагают давать детям действующих сотрудников, а также детям тех, кто отслужил по контракту 20 лет и более.
"Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях", – говорится в отзыве правительства.
По мнению авторов инициативы, такие изменения необходимы, поскольку у детей военных в России подобные преимущества уже есть.
Комментарии
А детям шахтеров почему нельзя пользоваться преимуществом при поступлении в вуз? Его папка под землей 25 лет провел, чем его дети хуже? Или дети силовиков какие-то особенные?
Конечно, ведь не так просто человека дубинкой ударить, я например не смогу.
У нас все равны, но некоторые ровнее..
Хотя тут речь идёт про вузы МВД и Росгвардии, где нормально умственно развитому человеку будет скучно
Строят кастовое общество?
8.02.2021 09:09
Человек
Они его и не разрушали. Затаились в 90-е это да, сейчас модернизация совковой системы в полный рост.
сейчас модернизация совковой системы в полный рост.
да ну
сословное общество это из России которую мы потеряли
с нетерпением ждем указа о кухаркиных детях)))
Верно замечено - не каждый может бить женщин ногой в живот, дубинками по голове и печень по асфальту размазывать - нужны садисты, еще лучше потомственные!
Кат там у Оруэлла - все свиньи равны, но некоторые равнее других...
8.02.2021 09:14
- гость - Не за горами.
«Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию и пируют.» (Л. Н. Толстой)
А Аборигену нынешнее общество не нравится, советское не нравится, царское (крепостное право) тоже не нравится.... Уважаемый, так вам на другой глобус надо, везде несправедливость....
Выше зеки потомственные отписались? Нормальный, законопослушный гражданин никогда с полицией не пересекается
8.02.2021 09:58 - Она с тобой пересечется, надо же будет показывать прилежание за полученную плюшку.
8.02.2021 09:58
- гость -
Выше зеки потомственные отписались? Нормальный, законопослушный гражданин никогда с полицией не пересекается
то, что вы еще не сидите, это не ваша заслуга а наша недоработка
ФЭДзержинский
8.02.2021 09:58
- гость -
прям бггг
можно на ровном месте срок поднять, не напрягаясь.
как закрутит- оглянуться не успеете
с утра проснулся нормальный, законопослушный гражданин,
а к вечеру уже мера пресечения