Росгвардейцев подозревают в убийстве главы села в Дагестане

Сотрудников Росгвардии подозревают в убийстве главы села Новокули в Дагестане. Инцидент произошел в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале.

Предполагается, что убийство произошло на фоне возникших неприязненных отношений. По данным ряда Telegram-каналов, двое росгвардейцев выпустили в тело мужчины по обойме из табельного оружия. Глава СК Дагестана Анатолий Щуров поручил оперативно расследовать уголовное дело.

Ранее в Москве полицейские застрелили агрессивного мужчину, который напал на них с ножом. Правоохранителей вызвали сотрудники скорой помощи, прибывшие на вызов.