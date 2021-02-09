Количество сделок с недвижимостью в Алтайском крае упало за год на четверть

Количество сделок с недвижимостью в Алтайском крае по итогам 2020 года составило 563,2 тыс., что почти на 28% меньше, чем в 2019 году. Снижение числа регистраций прав отмечалось по всем видам сделок, кроме ипотечного кредитования и договоров долевого участия в строительстве.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Росреестра, на снижение активности повлияли антиковидные меры, а сохранение уровня ипотек обусловлено программой льготного жилищного кредитования. Всего за прошлый год в регионе выдали 26 тысяч ипотечных кредитов, из которых 5,5 тысячи – по льготной ставке 6,5%.

Также на этом фоне в 2020 году застройщики увеличили ввод жилья в Алтайском крае – до 826 тысяч квадратных метров (рост составил 9,2%).

Ранее стало известно, что алтайские строители убедили федеральный Минстрой в абсурдности новых норм сейсмичности: чиновники признали ошибку, отменили новые правила и вернули старые. Теперь многоэтажные дома в Барнауле будут вновь возводить с учетом возможных землетрясений в 6 баллов, а не 7 и 8, как того требовал новый документ.