Софья Таюрская из Little Big порадовала поклонников горячими фото с отдыха в Доминикане

Фото: www.instagram.com/sonyatayurskaya

Солистка группы Little Big Софья Таюрская на своей странице в Instagram поделилась пикантными фотографиями с отдыха в Доминикане и США. Вокалистка путешествовала вместе с фронтменом коллектива Ильей Прусикиным, а также продюсерами Алиной Пязок и Виктором Сибириным.

"В январе 2021 года со мной случилось лучшее путешествие в моей жизни! Пытаться рассказать все события просто невозможно, а если попробовать, то это займет не один десяток часов", – подписала серию фото Таюрская.

Поклонники отметили красоту и пейзажей, и самой певицы. "Очень красивые фото! Красивая девушка", "Фигура идеальная", "Соня! Огонь!", "Ты просто нереальная красотка" – пишут фанаты.

Напомним, в 2020 году пользователи Сети затравили Таюрскую за развод лидера Little Big Ильи Прусикина и его супруги Ирины Смелой. По мнению фанатов коллектива, именно Таюрская стала причиной размолвки пары. Сама певица удалила со своей страницы в Instagram несколько агрессивных комментариев.