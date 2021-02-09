Софья Таюрская из Little Big порадовала поклонников горячими фото с отдыха в Доминикане

Фото: www.instagram.com/sonyatayurskaya
Солистка группы Little Big Софья Таюрская на своей странице в Instagram поделилась пикантными фотографиями с отдыха в Доминикане и США. Вокалистка путешествовала вместе с фронтменом коллектива Ильей Прусикиным, а также продюсерами Алиной Пязок и Виктором Сибириным.
"В январе 2021 года со мной случилось лучшее путешествие в моей жизни! Пытаться рассказать все события просто невозможно, а если попробовать, то это займет не один десяток часов", – подписала серию фото Таюрская.
Поклонники отметили красоту и пейзажей, и самой певицы. "Очень красивые фото! Красивая девушка", "Фигура идеальная", "Соня! Огонь!", "Ты просто нереальная красотка" – пишут фанаты.
Напомним, в 2020 году пользователи Сети затравили Таюрскую за развод лидера Little Big Ильи Прусикина и его супруги Ирины Смелой. По мнению фанатов коллектива, именно Таюрская стала причиной размолвки пары. Сама певица удалила со своей страницы в Instagram несколько агрессивных комментариев.
Комментарии
На фотик нормальный видно еще так и не заработали...
Главное теперь из машины на ходу не высовываться...
"порадовала" действительно, даже воодушевила меня! Тоже поеду отдыхать. Правда рядышком, на Малое Яровое....
Красивая девушка. Каждая девушка хочет быть красивой, любимой, счастливой и зачастую богатой, однако у одних пока хватает ума не выставлять себя на витрину как вещь, у других нет. Девчонки учитесь уважать себя.
Тронут Поеду в Гусилетово на Горькое.
У нашей соотечественницы наверное эта ваша Доминикана в почках сидит, всем городом обсудили ее отдых.
Пухляша че не взяла?
ну и зачем мне её задница-достали уже со своими ж..пами! И народ приучают, что кроме жоп и денег ничего не должно интересовать!!!!