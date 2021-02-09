Алтайское село вошло в топ-10 популярных мест для бронирования турбаз

Село Артыбаш в Республике Алтай включили в десятку наиболее популярных для бронирования мест на турбазах на 2021 год. Самым подходящим для этой цели его посчитали 5% туристов.

По данным опроса сервиса для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, 34% туристов выбрали наиболее популярные места отдыха в Крыму – Евпаторию и Оленевку (по 17%). На третьем месте оказался Краснодарский край (Голубицкая, 15%).

Ленинградская область (Луга) и Карелия (Ильницкий) замкнули пятерку – предпочли эти места для отдыха на турбазах 9% и 7% туристов соответственно.

Дополнили топ-10 рейтинга вместе с Горным Алтаем Московская область (Дмитров, 5%), Тульская область (Кимовск, 4%), Кемеровская область (Шерегеш, 4%) и Абхазия (Гагра, 3%).

Напомним, Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-5 наиболее привлекательных мест для гастрономического туризма.