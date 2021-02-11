"Поплыл" бычок. Ледяные фигуры на Мало-Тобольской не выдержали февральского дождя

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Ледяные барельефы и фигуры, украшающие пешеходную улицу Мало-Тобольскую "поплыли" после февральского дождя в Барнауле. В отличие от площади Сахарова, где новогоднее оформление было убрано сразу после праздников, на барнаульском Арбате администрацией было принято решение оставить украшения до капризов погоды. Видимо, капризы подоспели. Плюсовая температура пришла в регион на прошедших выходных и доставила немало хлопот и коммунальным службам. Город стал одним большим катком от резких перепадов температур.

Ранее барнаульские врачи рассказали amic.ru, что ожидали большего наплыва пациентов из-за гололеда. Специалисты отметили, что осенью, после первых морозов, очереди в травмпункты были гораздо больше.