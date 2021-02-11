Заявление на получение накопительной части пенсии умерших родственников можно будет подать в электронном виде с 30 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд, россияне наследуют накопительную часть пенсии своих родственников после их смерти. Туда входят часть пенсионных отчислений от работодателя, а также доход, получаемый от вложения этих денег в различные проекты. При этом средства накопительной части пенсии могут находиться как в государственном, так и негосударственном Пенсионном фонде.
Сегодня, чтобы единовременно получить пенсионные накопления умершего, правопреемникам необходимо лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о поэтапном улучшении жизни пенсионеров. По словам представителя Кремля, для улучшения жизни пенсионеров с 90-х годов сделано многое, но этого недостаточно.
Комментарии
По словам представителя Кремля, для улучшения жизни пенсионеров с 90-х годов сделано многое, но этого недостаточно
сделано главное - повышен возраст выхода на пенсию до 65/60 лет
А когда примут закон отдавать наследникам ВСЮ не полученную пенсию? человек еле дожил до пенсии, пахал всю жизнь, получил 1 месяц и умер. ПФР забирает 3-4 миллиона себе, норм?