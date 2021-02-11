Заявление на получение накопительной части пенсии умерших родственников можно будет подать в электронном виде с 30 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд, россияне наследуют накопительную часть пенсии своих родственников после их смерти. Туда входят часть пенсионных отчислений от работодателя, а также доход, получаемый от вложения этих денег в различные проекты. При этом средства накопительной части пенсии могут находиться как в государственном, так и негосударственном Пенсионном фонде.

Сегодня, чтобы единовременно получить пенсионные накопления умершего, правопреемникам необходимо лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о поэтапном улучшении жизни пенсионеров. По словам представителя Кремля, для улучшения жизни пенсионеров с 90-х годов сделано многое, но этого недостаточно.