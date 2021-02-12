От массажа до маникюра: студия красоты "Миндаль" дарит подарки в честь открытия

В Барнауле 13 февраля пройдет торжественное открытие студии красоты "Миндаль" на ул. Молодежной, 32. Гостей ждут сюрпризы и подарки ко Дню всех влюбленных. Кроме того, в честь открытия в студии действуют выгодные акции:

SPA-процедура "Шоколадное обертывание" всего за 2 000 рублей;

к любому массажу кедровая бочка – в подарок;

маникюр с покрытием гель-лаком – 700 рублей;

при окрашивании волос – стрижка или локоны в подарок.

Студия красоты "Миндаль" предлагает разные виды услуг: косметологические, парикмахерские, ногтевого сервиса, а также все виды массажа и SPA-процедуры. Парикмахеры-стилисты приятно удивят вас разнообразием своих услуг: креативные и классические стрижки, современные укладки, сложные окрашивания, процедуры для ухода и восстановления волос. Мастера ногтевого сервиса подчеркнут индивидуальный стиль или подготовят к важному событию. Косметолог поможет продлить молодость кожи и выразить естественную красоту лица и тела.

Команда студии не только приведет в порядок внешний вид, но и подарит прекрасное самочувствие, хорошее настроение и удовлетворение. Этому способствует разнообразие релакс-процедур: кедровый ларец, шоколадное и водорослевое обертывание, все виды массажа, а также свежий травяной чай помогут расслабиться после трудного дня.

Кабинеты студии оснащены современным оборудованием, поэтому все процедуры безопасны и комфортны для клиентов. Мастера строго соблюдают санитарные и гигиенические нормы, в том числе против распространения COVID-19.

Студия красоты "Миндаль"

Адрес: Молодёжная, 32

WA: 8 963 528 40 91

Тел: 66-73-52

Инстаграм