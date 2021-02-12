Жительница Бийска хотела полететь в Питер, а "приземлилась" на крючок к мошенникам

41-летняя жительница Бийска обратилась в полицию и сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Об этом пишет пресс-служба регионального ГУ МВД.

Женщина рассказала, что решила купить билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург. На одном из сайтов она нашла подходящее предложение, заполнила все поля и ввела необходимые данные для оплаты. После этого на телефон бийчанки пришло сообщение о списании средств, но свои билеты горожанка так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств").

Ранее сообщалось, что в полицию Индустриального района Барнаула обратилась 53-летняя жительница краевой столицы и рассказала, что стала жертвой мошенника. Женщина призналась, что ей вскружил голову незнакомец, представившийся Ричардом.