Жительница Алтая отправилась на заработки в Москву и пропала

Уроженка Республики Алтай Антонина Темдекова пропала после того, как отправилась на заработки в Москву, сообщают в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

"В 2012 году женщина выехала из Горно-Алтайска на заработки в Москву, и с апреля 2019 года перестала выходить на связь с родственниками", — уточнили в полиции.

Пропавшей женщине 40 лет, рост 155-160 см. У нее плотное телосложение, черные волосы и карие глаза.

Полицейские призывают всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении женщины либо обстоятельствах ее исчезновения, позвонить по тел. 8 (38822) 9-25-48, 9-23-28 или 02 (102).