120 дворов и 55 общественных территорий благоустроят в Алтайском крае

Перечень территорий, которые благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", определили в Алтайском крае. В него вошли объекты, выбранные по итогам общественных обсуждений и онлайн-голосований, пишет пресс-служба краевой администрации.

"В 42 муниципалитетах обновят 120 дворов и 55 общественных пространств. Из регионального бюджета на эти цели выделили 687,8 миллиона рублей, из которых средства федерального бюджета составили 663,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Так, в план 2021 года вошли: Барнаул – 65 дворов, Бийск – 20, Алейск – 4, Новоалтайск – 4, Заринск – 4, Рубцовск – 15, Славгород – 15, Белокуриха – 2, Яровое – 1.