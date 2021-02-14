В России завершили испытания системы раннего предупреждения о ракетном нападении

Испытания системы предупреждения о ракетном нападении завершились в России завершились в декабре 2020 года. Об этом рассказал генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".

Уточняется, что радиолокационную станцию "Воронеж" планируют установить в Крыму, чтобы наблюдать за тем, что происходит в акватории Черного и Средиземного морей.

В 2020 году средства СПРН РФ обнаружили более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Ранее власти японцы заявили о необходимости вооруженного конфликта с Россией для возвращения Курильских островов.