Эксперт рассказал о том, что вызывает у людей чувство несчастной любви

Специалист ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Екатерина Трошина рассказала о том, какие вещества отвечают за чувство несчастной любви. Об этом пишет ТАСС.

"Не зря говорят: любовь – это химия. В головном мозге человека вырабатывается множество активных веществ – биогенных аминов. Они отвечают за "кристаллизацию" чувств, а гормоны впоследствии укрепляют эти чувства. Так, фенилэтиламин – основа зарождающейся симпатии, он буквально провоцирует влюбленность, вырабатываясь в мозге в ответ на тот объект, который вызвал интерес. Он продуцируется вместе с другими веществами – дофамином и серотонином", – рассказала врач.

Ранее amic.ru опубликовал материал о пяти известных барнаульских парах, которые рассказали истории своей любви.