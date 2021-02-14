Россияне назвали "Любовь и голуби" лучшим фильмом о любви

Россияне назвали кинокартину Владимира Меньшова "Любовь и голуби" лучшим фильмом о любви. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.

Ленту выбрали 13% опрошенных, что позволило ей обогнать "Титаник" и такие фильмы, как "Красотка", "Дневник памяти" и "Три метра над уровнем неба". Отмечается, что мужской аудитории "Любовь и голуби" нравится больше, чем женской (14% против 12%). Женщины чаще выбирали "Красотку".

Специалисты портала Superjob отметили, что популярность киноленты Владимира Меньшова в последние годы только растет. В 2011 году она разделяла первое место с "Титаником" – по 9% голосов.

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